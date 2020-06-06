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Asar ve Karaca derelerinde çalışma yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Asar ve Karaca derelerinde yapılacak rekreasyon çalışmaları öncesi bölgede incelemelerde bulundu.


Düzce'nin iki önemli deresi olan Asar ve Karaca derelerinde düzenleme ve yenileme çalışmaları yapılacak. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Fen İşleri Müdürü Okan Kaltu ve Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır ile bir arayara gelerek Karaca deresi üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Karaca deresinde yapılacak rekreasyon çalışmaları için proje alanı belirlendi.

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