Asar ve Konuralp için 3,5 milyon TL hibe geldi

Faruk Özlü Asar Suyu Projesi için 2 Milyon TL, Konuralp Tarihi Alan Projesi için ise 1,5 Milyon TL hibeyi Düzce'ye kazandırdı.

Düzce Belediye Başkanlığı görevine başladığı ilk günden itibaren hem kurum içi mali disiplin tedbirlerini uygulamaya koyan hem de yapılacak projeler için kaynak oluşturmaya çalışan Başkan Dr. Faruk Özlü, bakanlık döneminde edindiği tecrübeleri belediye başkanlığında ortaya koydu. 1,5 yıllık bakanlık döneminde Devlet Hastanesi, TEM Otoyol bağlantısı, Kültür Merkezi gibi yarım kalan projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Özlü, belediye başkanlığı ile Düzce'nin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Ak Projeye 2 milyon

Yaklaşık 4 aylık süreç içinde Asar Suyu ve Konuralp Projeleri için kaynak oluşturmaya çalışan Başkan Özlü, Ankara'da yürüttüğü görüşmelerden müjde ile döndü. Asar Deresi ve çevresinde yapılacak rekreasyon alanı (AK Proje) için 2 Milyon TL, Konuralp Tarihi Alan Projesi için ise 1,5 Milyon TL hibe desteği aldı. Toplam da 3,5 Milyon TL hibe ile projelendirme aşamaları tamamlanacak ve Asar deresi için çalışma başlatılacak.

Proje kapsamında Asar ve Karaca dereleri Melen Su Park ile birleştirilerek 16 kilometrelik su ve yeşil koridor oluşturulacak. Ayrıca proje kapsamında dere kenarlarında sosyal yaşam alanları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, yaya ve bisiklet yolları yapılacak. Kısa süre içinde fizibilite çalışmaları başlayacak proje için ulusal düzeyde yarışma düzenlenerek ve uygulama etaplar halinde hayata geçirilecek.

Tarihi Konuralp Projesi İçin 1,5 Milyon TL

Konuralp'in turizme kazandırılması, sahip olduğu potansiyelin doğru işlenerek yerli ve yabancı turizme ulaştırılması adına başlatılan çalışmaların devamı niteliğinde hazırlanan proje için de kaynak sorunu ortadan kalktı. Tarihi 2000 yıl öncesine dayanan Konuralp için ilk olarak “Tarihi Konuralp Bölgesi Yönetim Ofisi” kurularak bölgede yapılacak çalışmaların planı oluşturuldu. Bölgede yapılacak kalkındırma çalışmalarına kaynak olarak hibe edilen 1,5 Milyon TL sokak sağlıklaştırma, cephe düzenlemeleri, restorasyon, turizm yatırımlarının desteklenmesi ve Tarihi Roma Köprüsünün ortaya çıkarılmasında kullanılacak.