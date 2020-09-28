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Asarsuyu deresinde son inceleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü, hafta sonunu Düzce'de yapılan ve yapılması planlanan projeleri inceleyerek geçirdi. Başkan Özlü, Asarsuyu Deresinde yapılması planlanan bakım ve temizliği ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Düzce'de hafta sonu yapılan ve yapılması planlanan projeleri ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son olarak Asar suyu deresinde incelemelerde bulundu. İlgili birim müdürleri ile birlikte Düzce'nin iki yakasını birbirinden ayıran Asarsuyu deresinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, derenin bakım ve temizliğini sürekli hale getirmek için yapılacak çalışmaları yetkililerden dinledi. Başkan Özlü, Asarsuyu deresinin temizlenmesi ile birlikte Düzce'nin daha güzel bir şehir olacağını belirti.

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