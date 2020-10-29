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ASDEP ekipleri Yığılca'da hane ziyareti yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ASDEP Personelleri Düzce’nin Yığılca ilçesinde Evde bakım hizmetlerinden faydalanan ailelerin hanelerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan ASDEP Personelleri Düzce'nin Yığılca ilçesinde Evde bakım hizmetlerinden faydalanan ailelerin hanelerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.


Evde Bakım hizmetleri alan ailelerin denetimleri aralıksız devam ediyor. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ASDEP personelleri Korona virüs salgını tedbirlerine dikkat ederek Düzce'nin Yığılca ilçesinde denetimler gerçekleştirdi. Evde Bakım hizmeti alan ailelerin hanelerini ziyaret ederek denetim gerçekleştiren ekipler, ailelerin sorunlarını da dinleyerek not aldı.

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