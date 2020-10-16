ASDEP Vatandaşın yanında

DÜZCE (İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ailelerin sorun ve sıkıntılarını sürekli dinleyen Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı kapsamında aileler ziyaret edilmeye devam ediliyor. Personeller korona virüs salgını tedbirlerine gerekli hassasiyete uyarak, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile ilgili hane ziyaretlerini gerçekleştiriyor.