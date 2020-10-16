İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ASDEP Vatandaşın yanında

DÜZCE (İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü’ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

DÜZCE (İHA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.


Düzce'de ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti, ailelerin sorun ve sıkıntılarını sürekli dinleyen Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Düzce İl Müdürlüğü'ne bağlı Aile, Sosyal Destek Programı kapsamında aileler ziyaret edilmeye devam ediliyor. Personeller korona virüs salgını tedbirlerine gerekli hassasiyete uyarak, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile ilgili hane ziyaretlerini gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.