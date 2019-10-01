DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor.

Beyköy Beldesi tarafından yaz boyunca alt yapısı tamamlanan yollar asfalt için hazır hala getiriliyor. Yollarda bulunan asfalt kalıntıları özel araçlarla kazınıyor. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, “Beldemiz Yeni Mahalle 4. Cadde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi yol kazı ve tesfiye çalışmalarımız devam etmektedir. Bunların ardından ise asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi.