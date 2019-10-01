İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Beyköy beldesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde alt yapısı tamamlanan bölgelerde sıcak asfalt çalışması öncesinde yollar kazınıyor.


Beyköy Beldesi tarafından yaz boyunca alt yapısı tamamlanan yollar asfalt için hazır hala getiriliyor. Yollarda bulunan asfalt kalıntıları özel araçlarla kazınıyor. Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, “Beldemiz Yeni Mahalle 4. Cadde alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt öncesi yol kazı ve tesfiye çalışmalarımız devam etmektedir. Bunların ardından ise asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.