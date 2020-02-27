Aşı Karşıtlığı iddialar ve gerçekler

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nin kurumsal radyosu Radyo Düet'te yayınlanan “Hayatın Renkleri” programına, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Önder Kılıçaslan canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Düzce'de 94.5 frekansından yayın yapan ve Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in hazırlayıp sunduğu “Hayatın Renkleri” programında, “Aşı Karşıtlığı İddialar ve Gerçekler” konusu ele alındı.

Aşının tarihçesinden bahsederek sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Önder Kılıçaslan, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takvimi doğrultusunda çocukların, 13 hastalığa karşı devlet kanalıyla ücretsiz olarak aşılandığını ifade etti. Aşıların; çiçek hastalığı gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra çocuk felci, yenidoğan tetanozu gibi hastalıkları yok etmesi, istenmeyen sonuçları engelleyerek hastalıkların hafif geçirilmesi gibi birçok faydası olduğunu belirten Kılıçaslan, aşıların hastalıkları önleyerek devletin sağlık harcamalarını da azalttığını söyledi. Aşılama olarak ülkemizin çok iyi bir konumda ve başarılı bir noktada olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi; aşı karşıtlarının aşılarda çok sayıda antijen bulunduğu iddiasına karşılık çocuklara verilen ek gıdalarda 2000, aşılarda ise sadece 150 antijen olduğu örneğini verdi. Fazla sayıda aşı yapılmasının korkulacak bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

“Hiçbir aşı, yan etkisiz değil.” diyerek sözlerine devam eden Dr. Öğr. Üyesi Önder Kılıçaslan, yan etkilerin göze alınması gerektiğine işaret ederek aşılanmama olması durumunda hastalıkların ölüme varan olumsuz sonuçlar doğurabildiğini ifade etti. Kızamık ve kızamıkçık aşılarının otizme yol açtığı iddialarının son derece temelsiz olduğunu vurgulayan Kılıçaslan, çocuklara 6 aylıktan itibaren grip aşısı önerdiklerini de belirtti.

Toplumsal bağışıklanmanın önemine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Önder Kılıçaslan, aşı konusunda inisiyatifin ailelere bırakılamayacağını söyleyerek, aşı karşıtlarının çoğalması durumunda aşılanma oranının düştüğünü, aşılanma oranının düştükçe de ölüm vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.