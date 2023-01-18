Aşı reddi, toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit

öğretim üyesi Fatih Kurt, aşılama ile bebek ve çocukları önlenebilir hastalıklardan korumanın mümkün olduğunu vurguladı.

Aşıların, insanlarda veya hayvanlarda hastalık yapan bakterilerin, virüslerin ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin, zararsız hale getirilip sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik ürünler olduğunu belirten Fatih Kurt, “Aşıların amacı, hastalığa neden olan bakterileri, virüsleri veya toksinleri vücudumuza tanıtmak, bağışıklık sistemini bunlara karşı uyarmak, hastalık oluşmasına engel olmaktır. Aşı olduğumuz zaman vücudumuz bu mikropla karşılaşırsa hemen bağışıklık sistemi devreye girer, antikor dediğimiz vücudu koruyan maddeler üretir. Antikorlar mikropları ortadan kaldırarak hastalık oluşmasını önler” diye konuştu.

Aşılar koruyucu amaçlıdır

Aşıların sadece koruyucu amaçlı olup, tedavi edici olmadığının altını çizen Dr. Kurt, bu nedenle aşının hastalık etkeni ile karşılaşmadan önce yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Aşılama ile çocukları aşı ile önlenebilir hastalıklardan korumanın ve bu hastalıkların neden olabileceği sakatlık ve ölümleri önlenmenin mümkün olduğunu dile getiren Kurt, bu sayede toplumda virüs veya bakterilerin oluşturabileceği salgınlardan da çocukların korunabildiğini sözlerine ekledi.

Yeni doğan döneminden itibaren çocuklara Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi'ne göre Aile Hekimliği birimlerinde aşılamalar yapıldığını ifade eden Dr. Kurt, “Hepatit B, BCG, Konjuge Pnömokok, DaBT-İPA-Hib, Oral Polio, Suçiçeği, KKK, Hepatit A aşıları zamanına uygun olarak ücretsiz yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir”

Aşılardan sonra aşı yerinde şişlik, ağrı ve kızarıklığın en sık görülen istenmeyen etkiler olduğunu belirten Kurt, “Ayrıca ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve iştahsızlık gibi kısa süreli yan etkiler görülür. Aşılama sonrası uzun dönem aşıya bağlı istenmeyen yan etkiler beklenmemektedir. Birden fazla aşı aynı anda yapılabilir. Ancak aynı aşının iki dozu arasındaki süreye dikkat edilmeli, erken yapılmamalıdır. Ayrıca iki canlı virus aşısı yaptırılacaksa ya aynı günde yapılmalı ya da arada en az 4 hafta süre olmalıdır” dedi.

“Son dönemde aşı reddi ile sık sık karşılaşıyoruz”

Yapılan birçok çalışmada aşılar ile Otizm spektrum bozuklukları arasında bir ilişki olmadığının kanıtlandığına dikkat çeken Öğretim Üyesi Kurt, bu ve benzeri hiçbir dayanağı olmayan, yanlış bilgilerle aşı gibi halk sağlığının çok önemli öğesinin karalandığını vurguladı.

Son dönemde aşı reddi ile sık sık karşılaştıklarını dile getiren Fatih Kurt, “Bu durum toplum sağlığı açısından çok ciddi bir tehdit. Lütfen çocuklarımızın ve toplumumuzun sağlığı için aşılarımızı zamanında yapalım ve çocuklarımıza yaptıralım” şeklinde açıklamalarını tamamlandı.