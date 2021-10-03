Aşı vatandaşın ayağına kadar gidiyor

Korona virüs salgını ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yandan da aşılama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'de geçtiğimiz hafta vaka sayılarının en hızlı arttığı şehirler arasına girdiği belirterek daha dikkatli olunmasını beklediklerini açıklamıştı. Açıklamanın ardından Düzce'de maske, mesafe ve hijyen denetimleri sıklaştırılırken, Sağlık Müdürlüğü ekipleri de aşılama çalışmalarında aşıları vatandaşların ayağına kadar getirmeye başladı. Bu kapsamda binlerce vatandaş ayağına kadar gelen aşılama sayesinde 1. 2. ve 3. doz aşılarını oldu. Ekipler il genelinde aşılama çalışmalarının arttırılarak devam edeceğini açıkladı.