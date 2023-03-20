Düzce’nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar heyelana sebep oldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar heyelana sebep oldu.
Düzce'de 3 gündür devam eden yağışlar özellikle dağ köylerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak yağışlar sebebiyle Akçakoca ilçesine bağlı Kurugöl köyünde heyelan meydana geldi. Dağkenarı Mahallesi yolu, dağlardan kayan toprak ve kayalar sebebiyle kapandı. Mahalleye gitmeye çalışan vatandaşlar büyük kayalar sebebiyle yolda kaldı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.