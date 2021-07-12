ASKF Başkanı Erdoğan Bıyık, “Elimizden kaçan şampiyonluğu seneye yakalarız”

Lige yükselme müsabakasına çıkan Çilimli Belediyespor'un finalde kaybetmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Bıyık, “Elimizden kaçan şampiyonluğu seneye yakalar ve Çilimli Belediyesporumuzu 3. Ligde görürüz” ifadelerinde bulundu.

Hafta sonu 3. Lige yükselme Play-Off finali Yalova'da Sakarya Hendekspor ile Düzce Çilimli Belediyespor ile oynandı. 90 dakikalık müsabaka 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanırken, uzatma dakikalarında Hendekspor bulduğu goller ile 4-1'lik skor ile galip gelerek şampiyon oldu. Müsabakayı başından sonuna kadar takip eden Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erdoğan Bıyık, açıklamalarda bulundu. Bıyık yaptığı açıklamada, “ Üzgünüz. Fakat, final oynama başarısını gösteren Düzce ve Çilimli'ye büyük heyecan ve umut veren Çilimli Belediyespor'u, bu başarının mimarları Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz'u, teknik direktörümüz Nedim Akbulut'u ve teknik ekibini kutluyorum. Büyük bir özveri ve azimle mücadele eden tüm futbolcularımızı, özellikle Yalova'da 90 dakika hiç durmadan takımı destekleyen Düzcespor taraftara grubu Kırmızı Şimşekler Başkanı Emir Kiraz ve ekibi ile tüm Çilimli halkını, spor camiasını Düzce Amatör Spor kulüpleri Federasyonu adına tebrik ediyorum. İnşallah elimizden kaçan şampiyonluğu seneye yakalar ve Çilimli Belediyesporumuzu da 3. Ligde görürüz. Her emek verenimizin emeğine yüreğine sağlık” ifadelerini kullandı.