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ASM ve 112 İstasyonu inşaatı 6 ayda bitecek

DÜZCE(İHA) – Düzce merkez kalıcı konutlar bölgesinde yapımı planlanan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 istasyonunun yapım işi çalışmaları başladı.


Merkez Kalıcı Konutlar Nalbantoğlu Mahallesinde yapılması planlanan 8 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım çalışmaları sürüyor. 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu alana mevcut bina korunarak yapılacak olan sağlık tesisinin ihale süreci tamamlanarak yapım işini alan ilgili firma tarafından işe başlandı. Sağlık tesisi 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

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