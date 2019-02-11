ASM ve 112 İstasyonu inşaatı 6 ayda bitecek

Merkez Kalıcı Konutlar Nalbantoğlu Mahallesinde yapılması planlanan 8 hekimlik Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapım çalışmaları sürüyor. 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu alana mevcut bina korunarak yapılacak olan sağlık tesisinin ihale süreci tamamlanarak yapım işini alan ilgili firma tarafından işe başlandı. Sağlık tesisi 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.