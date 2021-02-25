Aspiratöre giren 2 sığırcığı itfaiye kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde havalandırma boşluğundan aspiratöre kadar giren iki Sığırcık kuşu bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangınlara mücadelelerin yanında canda kurtarıyor. Bahçeşehir bölgesinde evinin aspiratöründen kuş sesi geldiğini duyan vatandaş, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen itfaiye ekipleri aspiratör içinde bulunan kuşları kurtardı. Daha sonra müfrezeye getirilen kuşlar burada son bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salındı.