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Asrın Güreşçisini ziyaret ettiler

DÜZCE (İHA) – Dünya Güreş Birliği (FİLA) tarafından asrın güreşçisi unvanı bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Düzce’de kurulan Olimpik Anneler Kooperatifini bakanlıkta kabul etti.

DÜZCE (İHA) – Dünya Güreş Birliği (FİLA) tarafından asrın güreşçisi unvanı bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Düzce'de kurulan Olimpik Anneler Kooperatifini bakanlıkta kabul etti.


Düzce'de kurulan Olimpik Anneler Kooperatifi, Düzce'de spor faaliyetleri gerçekleştiriyor. Bir çok konuda farkındalık oluşturan Anneler Dünya Güreş Birliği (FİLA) tarafından asrın güreşçisi unvanı verilen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Düzce'de oluşturdukları farklı spor programlarını Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya anlatma fırsatı bulan Düzce Olimpik Anneler Kooperatifi Başkanı Nermin Alayıldız, güreş sporunu kadınlarında yapabileceğini dile getirdi. Alayıldız ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu dile getiren asrın güreşçisi ve Bakan yardımcısı Hamza Yerlikaya, Düzceli annelerin oluşturuğu oluşumu beğendiğini diğer şehirlerde de böyle uygulamaların olması gerektiğini belirtti.

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