İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ata tohumları meyve verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kaynaşlı İlkokulu okul bahçesinde ata tohumları kullanarak yetiştirilen fidanlar meyve verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kaynaşlı İlkokulu okul bahçesinde ata tohumları kullanarak yetiştirilen fidanlar meyve verdi.


Yerel tohum ya da yerli tohum olarak da bilinen ata tohumu, atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohumlar Kaynaşlı İlkokulunda okul bahçesinde toprakla buluştu.


Okul Müdürü Cihat Oy'un öncülüğünde gerçekleştirilen ekimde domates, salatalık, biber, patlıcan, çilek, tere, nane, roka, biberiye gibi meyve, sebze ve yeşillikler yetiştiriliyor. Dikilen fidanlar meyve ve sebze vermeye başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.