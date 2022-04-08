Ataş savaşçıları üç aydı 450 olaya müdahale etti

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, bölgenin en büyük, en iyi, en hızlı ve en donanımlı itfaiyesi olmak için modernize edilmiş fiziki bina ve donanımlarını yenileme yolunda çalışmalar gerçekleştirirken diğer taraftan ise asli görevlerini aksatmadan il ve bölge için çalışmayı sürdürüyor. 17 araç ve 83 personeliyle merkez bina başta olmak üzere Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde ki istasyonların katılımıyla birçok olaya müdahale ederken, gerçekleştirdiği eğitimlerle başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Yılın ilk üç ayında 147 yangın, 25 trafik kazası, 94 hayvan kurtarma, 25 insan kurtarma, 10 su basması tahliyesi, 58 baca temizliği olmak üzere toplamda 470 vakaya müdahale ederken, işyerlerine yönelik ruhsat denetimlerini de aksatmadan sürdürdü.

Okullarda, fabrikalarda ve kamu kurumlarında itfaiyecilik, yangından kurtarma ve temel yangın bilgisi gibi konularda 622 vatandaşa eğitim veren ekipler, bu süreçte gerçekleştirdiği üç tatbikat ile de toplumsal sorumluluklarının bilincinde hareket ettiğini de bir kez daha gösterdi.