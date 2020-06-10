Atatürk Devlet Hastanesi'nde yeni uygulama hayata geçirildi

Atatürk Devlet Hastanesi'nde normalleşme ile yeni sistemde hayata geçirildi. Hastalar artık sıranın gelmesini ana giriş kapısında bekleyecek. Polikliniklere girişler korona virüs önlemi olarak ana girişten hastaların ateşleri ölçülerek yapılacak. Böylece sosyal izolasyon sağlanırken polikliniklere girişte yaşanan hengamenin de artık önüne geçilecek.

Korona virüs salgını için alınan önlemler yavaş yavaş kaldırılarak normalleşme sürecine girilirken Atatürk Devlet Hastanesinde de normalleşme sürecinde bir dizi yeni uygulamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda poliklinik girişleri hastane ana girişine alındı. Çıkışlar ise önceki poliklinik girişinden yapılacak. Tek yön sistemi ile hastaların poliklinik giriş ve çıkışlarında yaşadıkları hengame ortadan kaldırılmış ve insanların birbirlerine temaslarının önüne geçilmiş olacak. Ayrıca poliklinik ana girişi önüne de oturma koltukları yerleştirildi. Arada sosyal mesafe kurallarını anımsatan uyarıların bulunduğu ve sadece iki kişinin birbirinden ayrı olarak oturabileceği koltuklar ile hastalar, poliklinik randevu sırasını havadar ortamda bekleyecekler. Yerleştirilen ekranlar ile de korona virüs ise ilgili güncel bilgiler sırasını bekleyen hastalarla paylaşılırken, video ve slaytlarla virüse karşı alınacak önlemler ile uyarılarda paylaşılacak. Hasta 182 MHRS2nden randevusunu aldıktan sonra ana girişte kurulan bankolardan hasta sırasını öğrenebilecek, telefonla yada bilgisayardan randevu alamadıysa bankodan sıra alabilecek. Daha steril bir hastane için harekete geçtiklerini belirten Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Volkan Temi, tedavi olmak için hastaneye gelen hastaların sağlıklarını korumak amacıyla yeni uygulamaya gittiklerini belirtti. Bu süreçte insanların birbirleriyle temaslarını en aza indireceklerini de dile getiren Opr. Dr. Volkan Temi, tek yön uygulamasının hayata geçirilmesi için vatandaşların mutlaka 182 MHRS üzerinden randevu alarak hastaneye gelmelerinin kendi sağlıkları açısından daha da iyi olacağını da dile getirdi.