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Atatürk köşesi ve kültür köşesi oluşturuldu

DÜZCE (İHA) – Yığılca Anadolu İmam Hatip lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu girişinde bulunan Atatürk köşesi yenilendi.

Ayrıca okul girişine Yığılca kültürünü aktaran objeler yerleştirildi.


Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulunan Yığılca Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu yönetimi okul girişinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan yenileme çalışması kapsamında Atatürk köşesi yenilendi. Yapılan ikinci değişim ise Yığılca'nın geçmişini kültürünü yansıtan objelerle süslendi. Etnografya müzesi tarzında yapılan şark köşesi dikkatlerden kaçmadı.

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