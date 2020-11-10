Atatürk'ü sevdiği türkülerle andılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Bandosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'inci yılını Atatürk'ün sevdiği türküler çalarak andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'inci yılı, Düzce Belediye Bandosu tarafından farklı bir etkinlikle anıldı. Belediye Bandosu, Saat 09.05'te Anıtpark meydanında gerçekleştirilen anma töreninin ardından Konuralp Antik Kentinde ki kazı alanına geçti. Bando, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümünü, sevdiği şarkılardan oluşan kısa bir konser vererek andı.