İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ü sevdiği türkülerle andılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Bandosu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’inci yılını Atatürk’ün sevdiği türküler çalarak andı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Bandosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'inci yılını Atatürk'ün sevdiği türküler çalarak andı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82'inci yılı, Düzce Belediye Bandosu tarafından farklı bir etkinlikle anıldı. Belediye Bandosu, Saat 09.05'te Anıtpark meydanında gerçekleştirilen anma töreninin ardından Konuralp Antik Kentinde ki kazı alanına geçti. Bando, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümünü, sevdiği şarkılardan oluşan kısa bir konser vererek andı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.