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Atay'dan Kızılay Lojistik merkezine inceleme

Düzce Valisi Cevdet Atay, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden olan Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden olan Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Cevdet Atay, Kaynaşlı Kaymakamı İkbal Ekşi ile birlikte Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve Lojistik Merkezini gezdi. Kızılay yetkilileri yaşanabilecek her türlü afete hazır olduklarını lojistik merkezinde ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin hazır olduğunu bildirdiler. Merkezin sadece Düzce'ye değil bölgeye hizmet ettiği bildirildi.


Vali Cevdet Atay, Türkiye'nin afetlere hazır bir ülke olduğunu söyledi.

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