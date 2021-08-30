Atay'dan Zafer Bayramı mesajı

DÜZCE(İHA) – Vali Cevdet Atay, “30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin kilit taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır” dedi.

Vali Cevdet Atay 30 Ağustos Zafer Bayramını nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajda “Milletimizin istikbali uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu şanlı zafer bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin kilit taşlarından biri olmuş ve Cumhuriyetin temelleri de burada atılmıştır. Milletimizin kaderini değiştirmiş olan bu destansı zafer ile Türk Milleti; vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve istikbalinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini; millî birlik ve beraberlik bilinci içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün Dünya'ya ilan etmiştir. Bu hisler içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehit aileleri ve yakınlarına sabır temennimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum” ifadelerinde bulundu.