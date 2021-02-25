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Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmaktan aranan şahıs yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma ve Çilimli İlçe Jandarma komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda izinsiz olarak ülkeye ateşli silah ve mermileri sokma imal etme nakletme suçundan aranan şahıs yakalandı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube koordinesinde JASAT ve Çilimli ilçe Jandarma Asayiş timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde yakalandı. Şüpheli şahıs hazırlanan evraklarının ardından Çilimli cezaevine gönderildi.

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