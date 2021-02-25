Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmaktan aranan şahıs yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube koordinesinde JASAT ve Çilimli ilçe Jandarma Asayiş timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Çilimli ilçesi Yenivakıf köyünde yakalandı. Şüpheli şahıs hazırlanan evraklarının ardından Çilimli cezaevine gönderildi.