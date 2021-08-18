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Atıcılıkta Düzce kürsüde

Bursa’da Türkiye Atıcılık Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Zafer Kupası’nda Düzce Atıcılık Takımı kürsüde çıktı.

Bursa'da Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Zafer Kupası'nda Düzce Atıcılık Takımı kürsüde çıktı.


13-15 Ağustos 2021 tarihleri arası Bursa ilinde düzenlenmiş olan Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Zafer Kupası yarışmalarında Düzce Atıcılık takımı tekrar kürsüye çıktı. Servet Sivrikaya, Beytullah Balkancı ve Özgür Sivrikaya'dan oluşan Düzce Trap Atıcılık Takımı Türkiye Zafer Kupası'nda üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Ayrıca 3. günün sonunda ferdi müsabakaları birinci olarak tamamlayan milli sporcumuz Servet Sivrikaya, finalde 5. olarak turnuvayı tamamladı.

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