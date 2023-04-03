Atık malzemelerden kütüphane kurdular

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geri dönüşüm malzemelerinden kütüphane kuruldu. Valilik kampüsü içerisinde açılan kütüphanede kitaplıklar eski okul sıralarından, dekorasyon ürünleri ise atık ip ve gazete kağıtlarından yapıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşüm malzemeleri kullanarak kütüphane kurdu. Valilik kampüsü içinde hayata geçirilen kütüphanede okullarda kullanılmayan eski sıralardan kitaplıklar, sıraların demirlerinden oturma alanları, eski gazete kağıtlarından ve iplerden ise dekorasyonda kullanmak için biblolar yapıldı.

"Güzel bir kütüphane oluştu"

Hem Sıfır Atık Projesine hem de Kütüphanesiz Okul Kalmayacak kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "2021 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' kampanyası başlatmıştı. Okullarımızda yürütülen Sıfır Atık Projesi de vardı. Bu iki proje bir araya gelmiş oldu. Okullarımızda, atık malzemelerden oluşan kütüphaneler oluşturulmaya başlandı. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Valilik kampüsü içerisinde bu galeri boşluğunda Borsa İstanbul Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi mobilya dekorasyon ve iç mekan dekorasyon bölümü öğretmen ve öğrencilerimizin tasarımları ile kullanılmayan eski okul sıralarımızı şekillendirerek, zımpara, vernik ve boya ile kütüphane raflarına ve kütüphane masalarına dönüştürdük. Böylece bu alanda güzel bir kütüphane oluştu" dedi.

Kütüphanede kitap çeşitliliğinin olduğuna dikkat çeken Kırbaç, "Kitap toplama kampanyası yaparak raflarımızı doldurduk. Bu kütüphanemizden kurumlarımızın personelleri ve onların çocukları yararlanıyor. Onlara kitaplarımızı veriyoruz. Onlar farklı kitaplar getiriyor. Zaman zaman kütüphanenin kitaplarını zenginleştiriyoruz. Kütüphanemizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.