Atık yağı dökenler yandı

Düzce Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması çerçevesinde gıda işletmeleri nezdinde gerçekleştirdiği denetimlerle bitkisel atık yağ üreten işletmelerin gerekli ekipmanlara sahip olup olmadığı, atık yağların kaynağında ayrıştırılıp ayrıştırılmadığı ve lisanslı toplayıcı firmalar aracılığı ile uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığına yönelik kontrollerine devam ediyor.

2023 yılının başlaması ile birlikte denetimler için sahaya inen Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte bitkisel atık yağları denetleme yetkisi dahilinde, işletmelerdeki bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve kanalizasyona dökülmemesi adına denetimler gerçekleştirdi.

Denetim ekipleri, yeni yılın ilk 20 günlük periyodunda gerçekleştirdiği 32 denetimde işletmeleri bilinçlendirerek, çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle sözleşme yapmalarını, yapmamaları halinde cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü açıklamada, atık bitkisel yağların kanalizasyona dökülmesi ya da usulüne uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesinin önüne geçmeyi, çevre kirliliği oluşturma ve kanalizasyon sistemlerine zarar verme potansiyeli yüksek olan kullanılmış bitkisel yağların doğru şekilde uzaklaştırılmasının sağlanmasının amaçlandığı denetimlerin çevre ve halk sağlığı gözetilerek şekilde sürdürüleceği bildirildi.