Atıl bina, modern bir kütüphaneye dönüşüyor

Faruk Özlü'nün üzerinde titizlikle durduğu eğitim ve kültür projelerinden biri olan Millet Kütüphanesinde son rötuşlara geçildi. Dış cephesi tamamlanan Millet Kütüphanesinin kitaplıkları yerleştiriliyor.

Düzce Belediyesinin eski Kaymakamlık Lojmanının bulunduğu alanda yapımına başladığı kafe-kütüphane konseptindeki Millet Kütüphanesinde sona yaklaşıldı. Faruk Özlü'nün kültürel anlamdaki prestij projelerinden biri olan Millet Kütüphanesi artık gün saymaya başladı. Hummalı çalışmaların sürdüğü kütüphanede kitaplıklar bina içine yerleştirilmeye başlanırken ardından, masalar ve sandalyeler yerleştirilecek.

Öte yandan ahşap jaluzi kullanılacak olan kütüphanede elektrik armatürleri de montajlanmaya başladı.

Dış cephenin tamamen bitirildiği Millet Kütüphanesinin bahçesindeki oturma birimlerinin zeminleri oluşturuldu. Beton zeminlerin üzeri doğal taşlarla bezenecek ve peyzaj çalışmaları yapılacak.