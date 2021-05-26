Atıl binalar sosyal tesise dönüşecek

Faruk Özlü, mahallelerde atıl durumda kalan binaları yeniden faaliyete geçirmek için düğmeye bastı.

Başkan Faruk Özlü, mahallelerin ihtiyaçlarını takip ediyor. Beyciler, Çavuşlar ve Çamköy mahallelerinde tespit edilen atıl binalar kadın ve gençlerin kullanabileceği sosyal tesise dönüştürülecek.

Başkan Özlü, yardımcıları ve ilgili müdürlük personeli ile Çamköy, Çavuşlar ve Beyciler mahallelerindeki 60 ile 371 metrekare arasında olan atıl durumdaki binaların son durumunu yerinde inceledi. Projenin detaylarını paylaşan Başkan Özlü, “Özellikle kadınlarımız ve çocuklarımızın kaliteli zaman geçirebileceği, kendilerini evlerinde gibi hissedebileceği aynı zamanda birlikte oyun oynayıp sohbet edebilecekleri sosyal tesisler hazırlıyoruz. İlk etapta atıl vaziyetteki binaları değerlendireceğiz. İç ve dış mekanlarını mimarlarımız düzenleyecek. Bahçesi olan binaların bahçelerine de çocuk oyun grupları koyacağız. Gençlerimiz için ücretsiz internet bağlantısı olacak. Böylece her yaştan ve kesimden hemşerimizi kendi mahallesinde belediye aracılığıyla konfor ile buluşturacağız” ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü, üç mahallede yaptığı ziyaretlerde muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerinin de sosyal tesiste yer alacağını kaydetti.

Düzce Belediyesi tarafından mahallelerdeki kullanılmayan binalar değerlendirilirken sosyal tesislerin içinde televizyon, buzdolabı, koltuk takımı, kitaplık, fırın gibi temel ihtiyaç malzemeleri olacak. Çocuklar için oyun grupları ve oyuncaklar da sosyal tesisin içinde yer alırken, tesislerin bahçesinde ise oyun grubu ve kamelya yer alacak. Gençleri unutmayan Düzce Belediyesi, sosyal tesise bilgisayar ve internet bağlantısını da koyacak. Sosyal tesislerin ihtiyaç ve giderlerini mahalle içinden bir sorumlu kişi üstlenerek bu sayede aidiyet duygusu da aşılanmış olacak.