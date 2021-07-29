Atıl binalara belediye el atacak

Beyciler, Çavuşlar ve Çamköy mahallelerinde yapılacak olan mahalle konakları için Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, İmar ve Şehircilik Müdürü Çağla Sancaklı ve Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin ile toplantı gerçekleştirerek projelerin son halini gözden geçirdi. Mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşların rahat nefes alabileceği alanların oluşturulması için başlatılan projenin ardından kadın ve gençler sosyal tesisleri gönüllerince kullanabilecek. Mahalle konakları içerisinde televizyon, buzdolabı, koltuk takımı, kitaplık, fırın gibi temel ihtiyaç malzemelerini de barındıracak. Çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra vatandaşların kendilerini rahat hissedebilecekleri kamelyalar, yürüyüş parkuru, spor alanları ve piknik yapılabilecek mesire alanı olacak.

Alternatifli proje hazırlandı

Kısa süre içinde mahallelilerin rahat nefes alacakları sosyal tesisler hizmete gireceğini kaydeden Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, "Mimarlarımız üç mahalle konağı için alternatifli proje hazırladı. Vatandaşlarımız ev konforunda hem sohbet edip hem de BELMEK kurslarına katılabilecek. Mahallelerimizde kalıcı eser bırakmış olacağız" dedi.