Atıl malzemelerle çilek serası kurdu

Serada üretilecek çilekler satılarak, kurum gelirine katkı sağlanacak.

Düzce'de Halk Eğitim Merkezi'nin arka bahçesi atıl olarak kalınca, müdür Hamza Mesut Öztürk harekete geçti. Merkezde atıl olarak bulunan PVC borularla sera yapmak için çalışmalar yürüten Öztürk'e, merkez personelleri de destek verdi. 1 haftalık çalışmanın ardından Halk Eğitim Merkezi'nin arka bahçesinde damlama sulama sistemi ile topraklı tarım kullanılarak 150 metrelik çilek serası kuruldu.

Tavuk gübresini suda eriterek damlama sistemi kurduklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hamza Mesut Öztürk; “Halk Eğitim Merkezinin arkasındaki bahçe boştu, atıl durumdaydı. Buraya atıl durumdaki PVC boruları kullanarak sera kurduk. Borularımızı deldik. Çilek fidesi alıp bunları borulara diktik. Her bir sıra 9 metre oldu. Burada yaklaşık 150 metre atıl boru var. 150 metrelik borularda çilek yetiştireceğiz. Bir tank koyduk. Bunun içine tavuk gübresini koyduk. Bu gübrenin suda erimesini sağlıyoruz. O suyu da damlama sistemi ile, fidelerimizin içinde bulunduğu borularımıza basıyoruz. Sistemi komple kendimiz yaptık. Burası atıl durumdaydı. Önce topraksız yapalım dedik. Ancak topraksız tarım ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip değildik. Sonradan topraklı tarıma döndük. Seramızın sonuna da salatalık, domates ektik. Orasını da damlama su ile suluyoruz. Buradaki meyveler olmadı ama olduktan sonra Halk Eğitim Merkezine gelir getireceğini mut ediyoruz” ifadelerini kullandı.