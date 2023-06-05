Attıklarını vurdular

Mersin'e bağlı Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasına katılan Düzceli sporcular attığını vurarak hem Türkiye rekoru kırdılar hem Türkiye şampiyonu oldular.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2-7 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonasında Yıldız Kadın B kategorisinde olan Hüma Bahar 287 puanla yeni Türkiye rekorunu kırdı. Bununla kalmayan ve Türkiye'nin en iyi atıcısı unvanını kazanan Hüma Bahar aynı zamanda Yıldız Kadın B kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız Kadın B kategorisinde yarışan Zeynep Özcan 284 puanla 3. olurken, Ecrin Bahar 283 puanla Türkiye 4.sü oldu. Daha önce de 798 puanla Türkiye Şampiyonu olan Ecrin Bahar, Hüma Bahar, Zeynep Özcan 854 puanla Türkiye Yıldız Kadın B Havalı Tabanca Takım kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken yeni Türkiye takım rekorunu kırdı.

Yıldız Kadın A kategorisinde yarışan Hayrunisa Gözütok 355 puanla Türkiye 2.si olurken aynı zamanda Türkiye Olimpik Sporcu Yetiştirme Merkezi Baraj puanını geçti. Türkiye Yıldız Erkek B kategorisinde yarışan Ömer Asaf Apaydın 273 puanla Türkiye 3.sü oldu.