ATV ile göle uçtular: 2 yaralı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV göle uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi, gölden kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezinti için bölgeye gelen 2 kişi, ATV motoru kiralayarak göl etrafında turladı. Bu sırada ATV motoru, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle göle uçtu. ATV ile göle uçan şahıslar sudan kendi imkanlarıyla çıkarken, araç ise çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Bu anlar da bölgede bulunan başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Göle uçan 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.