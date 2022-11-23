Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem bölgesinde

9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu. Marmara depreminin Avcılar'da yaşattığı hasarı hatırlatan Hançerli, ”1999 öncesi yapılmış yapılarımızın yenilenmesi, güvenlik hale getirilmesi lazım” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gitti. Temaslarının ve ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Hançerli, “ Avcılar'da depremi yaşadık, hissettik. Ankara duydu ve Avcılar'a bakıp Avcılar'da bir sorun olmadığını tespit ettikten sonra, 40. dakikadan sonra buraya hareket ettik ve geldik. Sabah 07.30'dan itibaren buralardayız. Öncelikle geçmiş olsun, 2 can kaybımız var. Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölge ve insanlar etkilenmiş, bir panik havası yok. Yönetilebilir bir süreç. Tespitler yapılıyor, yaralar sarılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Depremin öncesinde alınacak ufak önlemlerin hayat kurtarabileceğine dikkat çeken Hançerli, "Birincisi gördüğümüz şey, tekrar gördük. Yapabileceğimiz çok ufak işler var. Bunlardan bir tanesi; ev içlerindeki dolapların, mobilyaların, tabloların montaj edilmesi ve sabitlenmesi lazım. Evlerde birçok yaralanmanın bu nedenle olduğunu konuştuk” diye konuştu.

Tüm Türkiye'de yapıların yenilenip güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Hançerli, “Türkiye'mize, yurttaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yapılarımız güvenli değil. 1999 öncesi, yönetmelik öncesi yapılmış yapılarımızın yenilenmesi, güvenlik hale getirilmesi lazım ve bunun için bir sürü iş yapılabilir. Bir sürü çözüm önerisi sunulabilir ama gerçek çözüm önerisi sıfır faizli finansmanla kentsel dönüşüm mutlaka yapılmalı. Mutlaka hükümetimizin sıfır faizli finansman modelini hayata geçirmesi lazım. Düzce'de bile 1999 depremi öncesinde kalan yenilenmemiş yapılar hala maalesef var. İstanbul'umuzda çokça var. Bu deprem bize tekrar hatırlattı; milli güvenlik sorunu, deprem sorunu. Bunu çözmek için harekete geçmemiz lazım. Bunu çözmek için seferberlik ruhuyla harekete geçmemiz lazım. 20 yıllık, 30 yıllık planda değil, hemen 1-2 yıl içerisinde bitirmeyi hedefleyecek bir perspektifle ve anlayışla harekete geçmemiz lazım. Sıfır faizli finansman şart, başka da çözüm yolu yok” şeklinde konuştu.