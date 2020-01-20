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Avcıların bulduğu yaralı karaca tedavi altına alındı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda bulunan sağ ön ayağı kırık olduğu tespit edilen yaralı karaca tedavi altına alındı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde avcılar tarafından ormanlık alanda bulunan sağ ön ayağı kırık olduğu tespit edilen yaralı karaca tedavi altına alındı.


Düzce'nin Cumayeri İlçesi ile Akçakoca İlçesi arasında ki ormanlık alanda av yapan avcılar, yaralı karacayı fark ettiler. Sağ ön ayağının kırık olduğunu fark eden avcılar, yaralı karacayı araçlarının bagajına alarak Dokuzdeğirmen Köyü'ne kadar indirdiler. Burada yaralı karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Ekipler yaralı hayvanı alarak veterinere götürüp tedavi ettirdikten sonra Efteni Doğal hayatı koruma ve rehabilitasyon merkezinde bakıma aldılar. Karaca ayağı iyileştiğinde yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

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