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Avcılık adı altında katliam yapan şahıs trafik uygulamasında yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce’da İl Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta kaçak olarak avlanmış halde 14 kuş ve 1 ruhsatsız tüfek ile yakalanan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'da İl Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta kaçak olarak avlanmış halde 14 kuş ve 1 ruhsatsız tüfek ile yakalanan şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı trafik ekipleri, Üçyol Köyü yolu üzerinde yaptıkları uygulamada bir aracı durdurdu. F.Ç. adlı şahsın aracında yapılan aramalarda, kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 adet Angut kuşu, 5 adet ördek, 7 adet güvercin ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. F.Ç. adlı şahıs, jandarma ekipleri gerekli idari işlemlerin yapılması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

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