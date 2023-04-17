Avlanma yasağı başladı ama tezgahlardaki çeşitlilik bitmeyecek

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de profesyonel tekneler ile avlanma yasağı 15 Nisan'da başladı. Balıkçılar, yasaktan sonra da tezgahlarda taze balıkların satılacağını söyledi.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanılmayacak. Trol ve gırgır ağları ile avcılık sona ererken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Düzce'de de tezgahlarda barbun, istavrit, çinekop, palamut gibi balıklar bulunuyor.

Sezonun bittiğini ancak balıkçılığın devam ettiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Yılın 12 ayı balık var. Sadece sanayi tipi avcılık, gırgır, trol gibi dediklerimize yasak geliyor. Normal 12 metreye kadar ağlar ile denizlerde avlanma devam ediyor. Balık tezgahımızda hep var. Bu sadece yanlış bir algı. O yüzden balıkseverler için yaz boyu balık olacak. Balık çeşitleri olarak tezgahımızda istavrit, mezgit, barbun, çupra, levrek, somonumuz hep var. Bu saydığım balıklar yaz boyu taze olarak hep tezgahımızda yer alacak" şeklinde konuştu.