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Avni Akyol öğrencilerinden askere selam

DÜZCE(İHA) – Düzce Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı’na asker selamı vererek destek verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Avni Akyol İlkokulu öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı vererek destek verdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına yurdun dört bir yanında destek geliyor. Düzce Avni Akyol İlkokulu minik öğrencileri de askerlere selam gönderdi. Ellerinde “Mehmetçiğe selam olsun“ yazılı dövizlerle “Sana olan sevgi hiç bitmez, Askere selam olsun” dediler.


Öğrenciler en sonunda da asker selamı verdiler.

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