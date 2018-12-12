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Avrupa Kickboks şampiyonasında 3. oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Ekrem Ahmet Aksan, Avrupa Kickboks Şampiyonası’nda 3.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Ekrem Ahmet Aksan, Avrupa Kickboks Şampiyonası'nda 3. olarak önemli bir başarı elde etti.


Düzce Üniversiteli sporcu, 86 kilogram full concact kategorisinde Hırvat rakibini yendi ve yarı finalde dünya şampiyonu Rus rakibine mağlup oldu. Düzce Üniversitesi öğrencisinin Avrupa üçüncüsü olduğu şampiyonada Düzce Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4.sınıf öğrencisi Aslan Doğan da şampiyonaya milli takım antrenörü olarak katıldı.

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