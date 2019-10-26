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Avrupa'ya dokuz ayda yaklaşık 8 bin 392 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere 8 bin 391 ton 717 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den 2019 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği'ne üye ülkelere 8 bin 391 ton 717 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.


Karadeniz Bölgesi'nde çiftçinin en önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine bu yıl Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton, Temmuz ayında 574 ton, Ağustos ayında 400 ton ve 3 bin 461 ton 717 kilo olmak üzere 9 ayda toplam 8 bin 391 ton 717 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.


Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce'den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilmişti.

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