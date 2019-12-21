Avrupa'ya f?nd?k D?zce'den gidiyor

Tar?m ve Orman Bakanl??? verilerine g?re, D?zce'den 2019 y?l?n?n ilk 11 ay?nda Avrupa Birli?ine ?ye ?lkelere 14 bin 118 ton 327 kilo i? f?nd?k ihracat? yap?ld?. F?nd?k ihracat? 11 ayda ge?en y?l? ge?ti.

Karadeniz B?lgesi'nde ?ift?inin en ?nemli gelir kaynaklar?ndan olan f?nd?k, Avrupa Birli?i ?lkelerine ihra? edilmeye devam ediyor. Tar?m ve Orman Bakanl??? verilerine g?re, D?zce'den Avrupa Birli?i ?lkelerine bu y?l Ocak ay?nda bin 282 ton, ?ubat ay?nda 493 ton, Mart ay?nda bin 129 ton, Nisan ay?nda 569 ton, May?s ay?nda da 275 ton, Haziran ay?nda 208 ton, Temmuz ay?nda 574 ton, A?ustos ay?nda 400 ton, Eyl?l ay?nda 3 bin 461 ton 717 kilo, Ekim ay?nda da 2 bin 241 ton 40 kilo ve Kas?m ay?nda da 3 bin 485 ton 570 kilo f?nd?k olmak ?zere 11 ayda toplam 14 bin 118 ton 327 kilo i? f?nd?k ihracat? yap?ld?.

11 ayda ge?en y?l? sollad?

F?nd?k ?retiminde oldu?u gibi ihracat?nda da ?nemli yer tutan D?zce'den AB ?lkelerine 2018 y?l?nda ise toplam 13 bin 797 ton i? f?nd?k ihra? edildi.