Avukat Ali Dilber, “Avukatlık olmak isteyenler için giriş sınavı getirilmelidir”

HUDER Düzce Şube Başkanı Avukat Arabulucu Ali Dilber, yeni adli yıl açılışıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Dilber, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yargı reformu strateji belgesi içerisinde vatandaşları ve yargıyı ilgilendirecek bazı düzenlemeler yapılamasını isteyerek “Hukuk alanında avukatlık mesleğini yapmak isteyenler için giriş sınavı getirilmelidir. Avukat adaylarının bilgisini ölçecek bir sınav olmalıdır. Bu sınav olduğunda hukuk fakültelerinin eğitim seviyesi artacaktır” dedi.

“KDV oranında düzenleme yapılmalı”

Avukat Dilber, avukatlık hizmetinde alınan yüzde 18'lik KDV'nin vatandaşları zor durumda bıraktığına dikkat çekerek “Avukatlık hizmetinde KDV oranı çok yüksek olup mutlaka yüzde18 den, yüzde 8'e indirilmelidir. Yüzde 18 KDV oranı hiçbir meslekte kalmamıştır. Meslektaşlarımızın büyük özveri ile yürüttükleri CMK hizmetinin devam edebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekir” diye konuştu.

“Bağımsız yargının güvencesi avukatlardır”

HUDER Başkanı Dilber, adil yargılamanın ve bağımsız yargının güvencesinin savunma ve avukatlar olduğunu dile getirerek "Biz, Avukatlar olarak bağımsız ve adil yargının, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, hakkın ve adaletin tarafındayız. Yeni adli yılda en önemli görevimiz, ülkemize, demokrasimize, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma hakkına, hukuk devletine, insan haklarına ve savunma hakkına sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni Adli Yılın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, hukuki güvenliğe, hızlı, adil, bağımsız ve tarafsız bir yargıya vesile olmasını temenni ediyorum. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan, başta yargının asli kurucu unsuru olan değerli Avukat meslektaşlarım, saygıdeğer hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında ya da görevinden ötürü Şehit olan tüm meslektaşlarımızı, yargı mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum."