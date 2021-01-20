Avukat Ali Dilber, uzmanlık eğitimi almaya başladı

Düzce'nin ilk arabulucusu ve arabuluculuk merkezini kuranlardan birisi olan Avukat Ali Dilber'de eğitimlere katılarak arabuluculukta ticaret hukukunda uzman olmaya hak kazananlar arasında yer alacak.

Düzce'nin arabuluculuk dairesine tescilli ilk arabulucusu ve Düzce'de Arabuluculuk Merkezini kuranlardan birisi olan Avukat Ali Dilber, Arabuluculukta uzmanlık eğitimleri almaya başladı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yapılan Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık eğitimleri online olarak gerçekleştiriliyor. Düzce'nin ilk arabulucusu ve Düzce'de arabuluculuk merkezini kuranlardan birisi olan Avukat Ali Dilber'in de katıldığı 74 saatlik eğitim 10 gün boyunca sürecek. Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık eğitimlerinin sonunda katılımcılar Arabuluculukta ticaret hukukunda uzman olacak. Düzce'de toplam 17 Arabulucu avukat bulunuyor. Eğitim sonrasında Avukat Ali Dilber'de Arabulucu Ticaret Hukuku konusunda uzman olacak.