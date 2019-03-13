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Avukat Ali Dilber Yeşilay başkanı oldu

Yeşilay Derneği Düzce Şubesi için yeni yönetimi seçimi yapıldı.

Eski Baro Başkanı Avukat Ali Dilber Yeşilay Düzce şubesi başkanı oldu.


Yeşilay Derneği Düzce Şubesi yeni yönetim seçimi yapılarak yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi. Başkan Avukat-Arabulucu Ali Diber başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı; Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Elif Sezer Cebar, Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, Memur Musa Zeki, Anestezi Uzmanı Ökkeş Kepek, Psikolog Zeynep Uran, Psikolog Hatice Günler, Sosyal Hizmet Uzmanı Feride Selvi, Öğretmen Kudret Çiçek, Müdür Sema Kaya, İş Adamı Selahattin Esen, Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Bilir, İş Adamı Murat Saydam, Vaiz Ömer Meydan, Memur Seyfettin Dudak, Memur Dilek Üstünel.

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