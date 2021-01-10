Avukat Dilber, gazetecilerin gününü kutladı

Mesajında basının, çağın en dinamik meslek dallarından biri olduğunu belirten Dilber, "Basın, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir görevi üstlenmiştir. Üstlendiği bu görev gereği toplumların sadece haber alma ihtiyacını karşılamakla kalmayan basın çalışanları, aynı zamanda kamuoyunun tarafsız ve doğru bilgilendirilmesinde çok önemli bir görev sahibidir. Ayrıca basınımız toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında da önemli bir yere sahiptir. Görevlerini yerine getirmek için her şartta haber peşinde koşan basın çalışanlarının, düzenli bir mesaisi olmadan halkı bilinçlendirmek için verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Yazılı ve görsel basın fedakarlık isteyen, şartları ağır olan önemli bir meslektir. Basın çalışanlarımız görevlerini büyük özveriyle yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum, tüm basın çalışanlarımızın mesleklerini icrada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.