Ayancık'ta 39 kilometre yolu ulaşıma açtılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'den, Sinop'un Ayancık ilçesine gönderilen ekipler 22 günlük çalışma ile 39 kilometrelik yolun yeniden ulaşıma açtılar.

Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel afetinin ardından bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Destek amaçlı bölgeye Düzce'den giden İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde Ayancık ilçesinde kaldıkları 22 gün süre zarfında toplamda 39 kilometrelik yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler; Ayancık ilçesi Çaybası Köyü'nün ana yolu kapalı olduğundan Boyabat-Ayancık karayolundan itibaren orman yolundan yeni yol yapılarak köye ulaşım sağlandı. Akgöl mevkiinden itibaren toplamda 39 km yolun stabilize bakımı ve yola gelen heyelanın kaldırılması, dere geçişlerine menfez koyulması ile birlikte toplamda 8 mahalle yolu ulaşıma açtılar.

Çaybaşı köyünden Ayancık yönünde sel nedeniyle çöken 2 bin 200 metre yolda dere kenarına dolgu yapılarak, Ayancık ilçesine ulaşım sağlandılar. Çalışmalarını tamamlayan ekipler Düzce'ye dönüş yaptılar.