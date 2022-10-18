Aycan, değişim için sahada

Ticaret Borsası'nda değişim zamanı vizyonuyla yola çıkan başkan adayı Aycan, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın illerindeki üyelere ziyaretlerini sürdürüyor. Üye ziyaretlerinde ilgi ve destek gören Aycan, “Düzce Ticaret Borsası'nda 24 yıldır aynı yönetim var. Üyelerimizin ve kamuoyunun borsamızın faaliyetlerinden haberi yok. Borsamızda değişimin zamanı gelmiştir. Borsamızı daha şeffaf ve üyelerin beklentilerine uygun şekilde yönetmek için ekip arkadaşlarımızla yola çıktık. Borsa üyelerimizin de değişimi istediğini görüyor, anlıyoruz” dedi.

Ticaret Borsası'nın daha etkin yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Aycan, özellikle tarımsal faaliyetlerdeki verimlilikle ilgili projeler üretilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Emre Aycan, “Üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ederek, çaylarını içiyor, desteklerini istiyoruz. Ziyaretlerimizde gördüğümüz ilgiden memnunuz. Üyelerimizin desteği bize moral motivasyonu ve güç veriyor” ifadelerini kullandı.