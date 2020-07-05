Aydınpınar Şelaleleri tıklım tıklım doldu

DÜZCE(İHA) – Aylardır evde kalan Düzceliler sıcak havanın etkisi ile Aydınpınar Şelaleri'ne akın etti. Yüzlerce vatandaş alanda piknik yaptı. Aydınpınar Şelaleri Tabiat Parkı hafta sonu yüzde yüz doluluğa ulaştı.

Korona virüs salgını nedeni ile aylardır evlerinde kalan Düzceliler, sıcak hava ve şehrin gürültüsünden uzaklaşarak Aydınpınar Şelalerine akın etti. Yüzlerce vatandaş Düzce'ye uzaklığı 11 kilometre olan Tabiat parkına gitti. Şelaleri gezen vatandaşlar daha sonra alanda piknik yaptı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise bölgede bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarını vatandaşlara sürekli bildirdi. Ayrıca alınan bilgilere göre Aydınpınar Şelaleri Tabiat Parkı hafta sonu yüzde yüz dolulukla vatandaşlara hizmet etti.