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Aydınpınar Şelaleleri yeni sezona hazır

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, yapılan çalışmaların ardından yeni sezona hazırlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Aydınpınar Köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı, yapılan çalışmaların ardından yeni sezona hazırlandı.


Düzce şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınpınar Şelaleleri, arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor. Şelalelerin tabiat parkı, Düzce'nin önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olması nedeni ile Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni sezon öncesi son düzenlemeleri yapıldı. Kış ayları nedeni ile yürüyüş parkuru içerisinde bulunan alanda oluşan kar birikintileri ekipler tarafından temizlendi.


Sağlıklı her insanın yürüyebileceği orta zorluk ve orta zorluğu aşan yürüyüş parkurlarında düzenlemeler yapıldı. Gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasında kalan Aydınpınar Şelalelerinde trekking, foto-safari, çadır kampı içinde alanlar oluşturuldu.

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