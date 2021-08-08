Aydınpınar şelalelerinin ikincisi yakında hizmete açılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin turizm alanında en büyük değerlerinden birisi olan Aydınpınar şelalelerinin ikincisi yakın zamanda ziyaretçilere açılacak. Şelalenin güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor.

Düzce Valiliği'nin 2021 yılını "turizm yılı" ilan etmesinin ardından kentin doğal güzellik alanlarında çalışmalarda hızlandırıldı. Yaz aylarında havaların sıcak olması ile vatandaşların akın ettiği şelalelerden birisi olan Aydınpınar şelalelerinin ikincisi yakın zamanda ziyaretçilerine açılacak. Vatandaşların şelaleye daha rahat ulaşabilmesi için bölgede yürüyüş yolunun yapım çalışmaları devam ediyor. Şelaleyi uzak alandan izlemek isteyenler içinde de mini bir teras yapılıyor.