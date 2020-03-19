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Aydınpınar Şelalelerinin yolu genişletiliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Aydınpınar Köyü’nde yer alan Aydınpınar Şelalelerinin yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aydınpınar Köyü'nde yer alan Aydınpınar Şelalelerinin yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı. Tek şerit olan yolun yapılan çalışmanın ardından iki şeritli olması planlanıyor.


Düzce'ye 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 tane küme şelalenin birleşimi ile oluşan Aydınpınar Şelaleleri için Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Aydınpınar Köyü Yılankaya mahallesi mevkiinde ve Aydınpınar Şelaleleri yolunda, yol genişletme heyelan uçuk düzeltme ve yol düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler, yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede asfaltlama çalışması yapacak. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede tek şerit olan yolun iki şeride çıkartılması planlanıyor.

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