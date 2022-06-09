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Aydınpınar Şelalesi ve Efteni Gölü'ne ziyaret

DÜZCE (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Ankara 9.

Bölge Müdürü Musa Kaya, Düzce'de Aydınpınar Şelaleleri ve Efteni Gölü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Düzce'nin turizm değerleri her geçen gün daha da dikkat çekerek ilgi toplamaya devam ederken, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgelerde çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaları incelemek ve yeni projeler hayata geçirmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ankara 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Düzce'ye geldi. Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile görüşmeler yaparak yapılan çalışmaları dinleyen kaya daha sonra kurumun yürüyüş parkurunu yaptığı Aydınpınar Şelaleleri ikiyi ziyaret etti. Burada şelalenin seyir terasına kadar giderek incelemelerde bulunan Kaya, daha sonra Aydınpınar Şelaleleri 1'i ziyaret ederek, piknik alanında yapılan çalışmaları takip etti. Son olarak Efteni Gölü'nde ulusal öneme haiz sulak alanında incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ankara 9. Bölge Müdürü Musa Kaya, Düzce'nin turizm alanlarında kurum olarak çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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